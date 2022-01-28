بالفيديو والصور.. “الاتحاد” يُهزم بثنائية أمام “نيوكاسل”

هُزم نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف خلال المباراة الودية التي جمعته اليوم (الجمعة) بنظيره الإنجليزي نيوكاسل خلال فترة التوقف الدولي.
وسجل هدف الاتحاد الوحيد خلال المباراة لاعبه عبدالرزاق حمدالله من تمريرة أرسلها له زميله بالفريق مدالله العليان.
وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بعد مشادة بينه وبين لاعب بصفوف نيوكاسل الذي طُرد أيضًا.
وأشار نادي الاتحاد، عبر بيان سابق اليوم، إلى أن المباراة ستُقام مُغلقة أمام الجماهير ووسائل الإعلام. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد فريق نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في مدينة جدة؛ منذ أيام لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع لتجهيز الفريق للمواجهات المتبقية من الدوري الإنجليزي وقبل مواجهة إيفرتون 8 فبراير المقبل.
Here’s our second goal for free #NUFC pic.twitter.com/ukTMozxI35
— Toon Polls (@ToonPolls) January 28, 2022
هدف نيوكاسل الثاني ! @SA24124909 pic.twitter.com/zpINeZ1yDJ
— المدرج الذهبي (@AImodrj) January 28, 2022