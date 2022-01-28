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جديد المحليات > بالفيديو.. أكاديمي: الدول الاستعمارية قديماً لم ترغب في قيام دولة قوية كالسعودية في الجزيرة العربية
29/01/2022   2:05 ص

بالفيديو.. أكاديمي: الدول الاستعمارية قديماً لم ترغب في قيام دولة قوية كالسعودية في الجزيرة العربية

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استعرض أستاذ التاريخ الحديث، الدكتور محمد العبداللطيف، وقائع بارزة في تاريخ الدولة السعودية ومراحله المختلفة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الدول الاستعمارية مثل بريطانيا والدولة العثمانية، لم تكن ترغب في قيام دولة قوية كالسعودية في شبه الجزيرة العربية.

وأضاف أن نجاح الدولة السعودية في تأمين طرق التجارة والحج وتنظيم أداء الفريضة جعل الدولة العثمانية غاضبة، كما أن أياً من حكامها لم يأتِ للحج، فيما كان الإمام محمد بن سعود يأتي بنفسه ليقيم مناسك الحج ويستبدل كسوة الكعبة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أكاديمي: الدول الاستعمارية قديماً لم ترغب في قيام دولة قوية كالسعودية في الجزيرة العربية

جديد المحليات
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