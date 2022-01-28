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جديد المحليات > سرقت سيارته وبها جواز السفر.. مواطن يسأل كيف يستخرج بدل فاقد؟ والجوازات توضح
29/01/2022   2:05 ص

سرقت سيارته وبها جواز السفر.. مواطن يسأل كيف يستخرج بدل فاقد؟ والجوازات توضح

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ردت المديرية العامة للجوازات، على سؤال مواطن حول الإجراءات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لجواز السفر عند فقدانه في حـادث سرقة.

وأوضحت الجوازات، أن على صاحب الجواز أو من له الحق بإصداره لمــن هــم دون سن 21 عامًا، مراجعة إدارات الجوازات للإبلاغ عن الجواز المفقود أو المسروق أو التالف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم، مشيرة إلى أنه يجوز التفويض من منصة أبشر.

وأضافت أنه يتم التحقيق مع فاقد الجواز أو من له الحق بإصداره عن أسباب الفقدان ثم يتم إصدار القرار الإداري بحق المخالف وفق نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، سواء منح جواز سفر أو غرامة مالية أو المنع من السفر أو بهما معًا.وفق “أخبار 24”.

سرقت سيارته وبها جواز السفر.. مواطن يسأل كيف يستخرج بدل فاقد؟ والجوازات توضح

جديد المحليات
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