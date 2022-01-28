بالفيديو.. “الصحة” توضح من يلزمه الفحص والحجر إذا خالط مصاباً بكورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن فحص فيروس كورونا يجب إجراؤه للمحصن فقط في حالة وجود الأعراض.
وأوضح أن الحجر الصحي يكون فقط لمن خالط مصابًا بالفيروس وكان المخالط غير محصن أي لم يتلق اللقاح.
وأشار إلى أن عيادات تطمن مخصصة لمن لديهم أعراض ووعكة تستلزم التقييم الطبي وليس لإجراء الفحوص المخبرية. وفق “أخبار 24”.
أبرز #الأسئلة_الشائعة
1⃣ حالتي الصحية (محصن) وخالطت مصاب بفيروس كورونا متى يجب الفحص؟
2⃣ متى يجب تطبيق الحجر الصحي؟
3⃣ متى يمكنني التوجه الى عيادات تطمن؟
المتحدث يجيب⬇️: pic.twitter.com/vGEh2L3vRO
— الصحة_937 (@SaudiMOH937) January 28, 2022