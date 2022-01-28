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جديد المحليات > بالفيديو.. “الصحة” توضح من يلزمه الفحص والحجر إذا خالط مصاباً بكورونا
29/01/2022   2:05 ص

بالفيديو.. “الصحة” توضح من يلزمه الفحص والحجر إذا خالط مصاباً بكورونا

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن فحص فيروس كورونا يجب إجراؤه للمحصن فقط في حالة وجود الأعراض.

وأوضح أن الحجر الصحي يكون فقط لمن خالط مصابًا بالفيروس وكان المخالط غير محصن أي لم يتلق اللقاح.

وأشار إلى أن عيادات تطمن مخصصة لمن لديهم أعراض ووعكة تستلزم التقييم الطبي وليس لإجراء الفحوص المخبرية. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الصحة” توضح من يلزمه الفحص والحجر إذا خالط مصاباً بكورونا

جديد المحليات
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