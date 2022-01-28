شدد رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان، على أن من غلبه النوم قبل وقت الصلاة، عليه أن يضع منبهًا يوقظه في وقتها حتى يصليها مع الجماعة في المسجد.
وأوضح خلال حديثه عبر شبكة المجد، أن الإنسان إذا منح الصلاة اهتماماً كبيراً لن يفوته أي وقت، خاصةً وأنها عمود الإسلام ولا يصح تأخيرها.
وأكد الخثلان أن الشخص إذا كان لديه موعد سفر لن يعتذر عنه بحجة التعب، لذا يجب عليه أن يمنح الصلاة ذات الاهتمام.
وبين أن بعض الصحابة كانوا إذا مرضوا يحضرون إلى المسجد، مستندين على من يقف إلى جوارهم، رغم وجود عذر لديهم، مشيرا إلى أن جمع الصلاتين من غير عذر عند بعض العلماء يعد من الكبائر.
وفق “أخبار 24”.