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جديد المحليات > أمانة جدة و”عقارات الدولة” تعلنان بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية وهذه الوثائق المطلوبة
29/01/2022   2:04 ص

أمانة جدة و”عقارات الدولة” تعلنان بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية وهذه الوثائق المطلوبة

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أعلنت أمانة جدة والهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية رقمياً وعبر موقع اللجنة ميدانياً اعتباراً من 30 يناير الجاري.

وأوضحتا أن التعويضات على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية ستكون على الأرض والأنقاض، والأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية ستكون على الأنقاض فقط .

وأشارتا إلى أن طلبات التقديم تتمثل في صورة من الصك أو الوثيقة، وبيانات المالك، وصورة الهوية الوطنية للمالك، وصورة الهوية الوطنية للوكيل وصورة الوكالة الشرعية. وفق “أخبار 24”.

وأضافتا أن الطلبات تشمل صورة فوتوغرافية للمبنى بالكامل واضحة إن وجدت، وصورة فاتورة الكهرباء إن وجدت، ورقم توثيق المبنى، وصورة جوية للموقع إن وجدت.

بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية وهذه الوثائق المطلوبة

أمانة جدة و”عقارات الدولة” تعلنان بدء استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية وهذه الوثائق المطلوبة

جديد المحليات, جديد المناطق
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