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جديد المحليات > بالفيديو.. مواطن أصم يحقق حلمه في أن يكون سائق رالي بمساعدة ابنه
29/01/2022   2:04 ص

بالفيديو.. مواطن أصم يحقق حلمه في أن يكون سائق رالي بمساعدة ابنه

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تمكن المواطن الأصم فهد العبداللطيف، من تحقيق حلمه في أن يصبح سائق رالي، متحديًا إعاقته بمساعدة ابنه.

وقال ابنه، خلال لقائه في برنامج “mbc في أسبوع”، إن والده دائم متابعة الراليات من خلال قراءة المجلات المتخصصة، مشيرًا إلى أنه يكون بمثابة المترجم لوالده خارج السباقات، ولكن داخلها يتولى هو زمام الأمور بالكامل.

وأضاف الابن أنه يقوم بمهام ترجمة حديث والديه الأصمين، كما أن والده يعتبره صديقًا ومرافقًا له، مؤكدًا أنه مستعد لإعطاء لسانه لوالده لمساعدته في التغلب على إعاقته.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطن أصم يحقق حلمه في أن يكون سائق رالي بمساعدة ابنه

جديد المحليات
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