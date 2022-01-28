التايب: الميدان سيحكم على أداء “ميشايل”..والهلال يحتاج إلى لاعب بديل

علق لاعب الهلال السابق طارق التايب على تعاقد النادي مع البرازيلي ميشايل ديلغادو، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم على اللاعب إلى بعد مشاركته مع الفريق.
وأعلن نادي الهلال أمس (الجمعة) تعاقده رسمياً مع اللاعب البرازيلي ديلغادو، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات قادماً من نادي فلامنغو البرازيلي، وجرى توقيع العقد مع اللاعب في مقر النادي.
وقال التايب في تصريحات لبرنامج ” كورة”: “الميدان سيحكم على أداء ميشايل ديلغادو، والهلال يحتاج إلى لاعب بديل”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ماتيوس بيريرا جاء بهالة إعلامية ورغم ذلك صنع 7 أهداف فقط مع الفريق في الدوري”.
وتابع: “طريقة اللعب حاليًا في الهلال بمهاجم وهمي، وميشايل لاعب صاعد ومن الممكن أن يستفاد الهلال منه فنيًا وممكن تبيع عقده بعد ذلك”.