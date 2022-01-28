المسحل: سنطبق النظام على أي مخالفة.. ولا علاقة لنا بلجنة الكفاءة المالية

أكد رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، أن من لديه استفسار فليتقدم وسيتم الرد عليه على الفور، مشيرًا إلى أن هذه مرحلة حساسة.
وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “اتحاد الكرة لا يستطيع تغطية وملاحقة كل الشائعات، لكن أي مخالفة سيتم تطبيق النظام عليها، أي شخص يخالف أي نظام هناك لجان ستعقد اجتماعات وسيحصل على عقابه”.
وتابع: “ليس لنا علاقة بالكفاءة المالية، الرابط مع الكفاءة أن رئيسها عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة، وليس لدينا علاقة بهذا الأمر وتعمل اللجنة باستقلالية تامة”. وفق “أخبار 24”.
وأتم تصريحاته: “أغلب الأندية أبدت رغبتها بزيادة عدد اللاعبين الأجانب، لكن ندرس الفائدة التي ستعود على الكرة السعودية من رفع عدد الأجانب إلى 8 لاعبين، ولا بد أن يكون هناك مبرر لهذا الأمر وندرسه حاليًا”.