“سعود الطبية” توضح فوائد الرضاعة الطبيعية للأم.. وبعض الأمور التي تجعلها ناجحة

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والجنين، وبعض الأمور التي تجعل الرضاعة ناجحة ومفيدة للطفل خاصة عدد مرات الرضاعة اليومية.
وبيّنت المدينة، أن حليب الأم هو الغذاء المثالي للرضيع لاحتوائه على العناصر الغذائية التي تمكنه من النمو بصحة، مشيرة إلى أن فوائد الرضاعة الطبيعية للأم تتضمن توفير العناصر الغذائية للطفل وتقوية الترابط بين الأم والرضيع.
ولفتت إلى أن الرضاعة الطبيعية تُقلل الإصابة بالمغص والإسهال، وتُساعد على رجوع الرحم لمكانه وحجمه الطبيعي، مع منع النزيف بعد الولادة، إلى جانب تقليل الإصابة بمرض السكر والسمنة والإكزيما أيضاً، وتقوية مناعة الطفل. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه لا يلزم تحضير حلمة الثدي خلال فترة الحمل، مع ضرورة وضع الطفل لأطول فترة ممكنة ملامساً لجسم الأم فور ولادته، موضحةً أن الرضاعة الطبيعية من 8 إلى 12 مرة يومياً، والتأكد من اكتفاء الطفل من حليب الأم عبر ملاحظة عدد مرات التبول لأكثر من 6 مرات يومياً.