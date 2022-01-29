أخصائي: انخفاض السكري وضغط الدم أخطر من الارتفاع.. وهكذا يمكن تمييزه

قال أخصائي الإسعاف وطب الطوارئ، حمود العنزي، إن انخفاض السكري وضغط الدم يعتبر أخطر من الارتفاع، لكن التمييز بينهما تفصل فيه بصورة كبيرة الأجهزة الطبية المخصصة لذلك.
وأضاف العنزي خلال لقائه مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن ارتفاع وانخفاض السكري وضغط الدم لهما أعراض وعلامات قد تكون في بعض الأحيان غير واضحة للجميع.
ونوه إلى أنه يمكن تمييز ارتفاع السكري من خلال خروج رائحة من فم المريض تُشبه رائحة “الأسيتون” وتسمى برائحة التفاح المتعفن.
الإسعافات الأولية لمريض السكر وضغط الدم .💉
حمود العنزي – أخصائي إسعاف وطب طوارئ.#صباح_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/kbLPZeiVQX
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 27, 2022
الأعراض التي يشعر بها المريض قبل حدوث إرتفاع او انخفاض الضغط و السكر.#صباح_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/ufWobf6niN
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) January 27, 2022
وفق “أخبار 24”.