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جديد المحليات > أخصائي: انخفاض السكري وضغط الدم أخطر من الارتفاع.. وهكذا يمكن تمييزه
29/01/2022   11:01 ص

أخصائي: انخفاض السكري وضغط الدم أخطر من الارتفاع.. وهكذا يمكن تمييزه

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قال أخصائي الإسعاف وطب الطوارئ، حمود العنزي، إن انخفاض السكري وضغط الدم يعتبر أخطر من الارتفاع، لكن التمييز بينهما تفصل فيه بصورة كبيرة الأجهزة الطبية المخصصة لذلك.

وأضاف العنزي خلال لقائه مع برنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، أن ارتفاع وانخفاض السكري وضغط الدم لهما أعراض وعلامات قد تكون في بعض الأحيان غير واضحة للجميع.

ونوه إلى أنه يمكن تمييز ارتفاع السكري من خلال خروج رائحة من فم المريض تُشبه رائحة “الأسيتون” وتسمى برائحة التفاح المتعفن.

وفق “أخبار 24”.

أخصائي: انخفاض السكري وضغط الدم أخطر من الارتفاع.. وهكذا يمكن تمييزه

جديد المحليات
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