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جديد المحليات > تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بينها الرياض
29/01/2022   11:00 ص

تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بينها الرياض

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة باستمرار الرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (السبت) على أجزاء بعدة مناطق بينها الرياض.

وأوضح النظام، أن منطقة الرياض وتحديداً الدوادمي والقويعية وعفيف ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة (17:00) مساءً.

ونوه إلى أن الحالة ستؤثر على أجواء الخرمة والموية وتربة ورنية بمكة المكرمة وكذلك منطقة عسير، مبيناً أن أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة ستتأثر بعوالق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية. وفق “أخبار 24”.

تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على عدة مناطق بينها الرياض

جديد المحليات
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