مُختص يوضح كيفية خروج الدهون التي تنتج عن إنقاص الوزن من الجسم

أوضح أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، مصير الدهون التي يفقدها الشخص في حال إنقاص وزنه، وكيف تخرج من الجسم.
وبيّن الأحمدي خلال لقائه مع برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أن مجموعة من العلماء توصلوا إلى أن 86% من نسبة الدهون تخرج من الجسم عبر التنفس على هيئة ثاني أكسيد الكربون، فيما تتحول البقية إلى ماء يخرج عند طريق البول أو العرق أو يستخدمه الجسم.
ولفت إلى أن هذا التفسير العلمي لا يعني إمكانية حرق الدهون بالجلوس والتنفس، لكن يحتاج حدوث ذلك إلى عمل الخلايا العضلية على تفكيك الروابط الكيميائية للدهون ومن ثم تخرج عبر التنفس. وفق “أخبار 24”.
أ. د. محمد الأحمدي: هل الجلوس و التنفس يحرق الدهون !@DoctorAlahmadi#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/VoKkhzciTy
— قناة السعودية (@saudiatv) January 28, 2022