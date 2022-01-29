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جديد المحليات > بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: اليوم هو الأخير للحالة الجوية المؤثرة على المملكة.. وهذه نصائحي للمسافرين
29/01/2022   8:47 م

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: اليوم هو الأخير للحالة الجوية المؤثرة على المملكة.. وهذه نصائحي للمسافرين

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استعرض المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، مستجدات الحالة الجوية التي تمر بالمملكة خلال الفترة الحالية.

وأكد، خلال لقائه في برنامج “من السعودية” على قناة “السعودية”، أنه من المتوقع تكون الصقيع على عدد من المناطق خلال ساعات الصباح الأولى، كما تشهد أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة.

وأضاف أن اليوم هو الأخير للكتلة الهوائية التي تؤثر على المملكة، حيث من المتوقع أن تستقر أجواؤها بشكل نسبي فيما بعد.وفق “أخبار 24”.

ووجه القحطاني نصائح للمسافرين بين مناطق المملكة والراغبين في الخروج للتنزه والقيام بـ”المكشات”، مشددًا على أهمية متابعة معلومات الطقس التي يوفرها المركز الوطني للأرصاد، لاختيار الأوقات المناسبة للتنزه والسفر وارتياد الأماكن المفتوحة.

بالفيديو.. متحدث “الأرصاد”: اليوم هو الأخير للحالة الجوية المؤثرة على المملكة.. وهذه نصائحي للمسافرين

جديد المحليات
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