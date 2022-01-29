تعليم “الحدود الشمالية” يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم (السبت)، عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “للبنين والبنات”نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أنه حرصا على سلامة الجميع وبناء على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم غد الأحد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة (للبنين والبنات)”.
وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون ظروفا صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنية للجميع دوام الصحة والسلامة. وفق “أخبار 24”.