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جديد المحليات > تعرف على خطوات التسجيل في “أبشر” لمواطني دول مجلس التعاون والتابعين والزوار
29/01/2022   8:46 م

تعرف على خطوات التسجيل في “أبشر” لمواطني دول مجلس التعاون والتابعين والزوار

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، الخطوات اللازمة للتسجيل في منصة أبشر، التي أُتيحت لمواطني مجلس التعاون الخليجي، وللمقيمين من التابعين وللزوار حاملي تأشيرات الزيارة.

وأشارت الجوازات، إلى أن التسجيل يتطلب الدخول على بوابة وزارة الداخلية، ثم تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، ثم تأكيد عملية التسجيل، ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل أبشر، ومن خلال البنوك السعودية.

وأكدت أنه بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة أبشر بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم، للاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة على منصة أبشر.

ابشر

وفق “أخبار 24”.

تعرف على خطوات التسجيل في “أبشر” لمواطني دول مجلس التعاون والتابعين والزوار

جديد المحليات
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