زار السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، اليوم (السبت)، الطفل “غازي الشراري”، الذي أصيب أثناء التزلج على الثلوج في العاصمة الأردنية عمّان.
واطمأن السفير خلال زيارته للشراري على حالته الصحية من الأطباء المشرفين عليه، بعد إجراء العملية له بنجاح.
وأكد خلال لقائه الطفل ووالده، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حريصان على سلامة كل مواطن في الداخل والخارج.
وأعرب والد الطفل غازي الشراري عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسفارة المملكة بالأردن على رعايتهم البالغة لابنه منذ وقوع الحادث، مبينًا أن “غازي” سيغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالته الصحية.وفق “أخبار 24”.
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سفير #خادم_الحرمين_الشريفين لدى #الأردن #نايف_بن_بندر_السديري @naif63_2 يطمئن على الحالة الصحية للمواطنين السعوديين ناصر الرشيدي، وغازي الشراري، في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمّان.
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— السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) January 29, 2022