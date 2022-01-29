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جديد المحليات > بعد تفاعل الخطوط السعودية مع مقطعه المؤثر.. “سيد” الأمريكي يصل المملكة لاستعادة ذكريات طفولته
29/01/2022   8:46 م

بعد تفاعل الخطوط السعودية مع مقطعه المؤثر.. “سيد” الأمريكي يصل المملكة لاستعادة ذكريات طفولته

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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، سيد فريتس، الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يتحدث باكياً عن ذكريات طفولته في المملكة، أنه وصل صباح اليوم (السبت)، إلى مدينة الرياض.

وعبر “سيد” عن امتنانه لشركة الخطوط الجوية السعودية، على منحه الفرصة لاستعادة ذكرياته في العاصمة الرياض.

وكانت شركة الخطوط الجوية السعودية قد تفاعلت مع مقطع فيديو نشره مشهور سناب “سائح تيوب”، يظهر رجل الأعمال وهو يستذكر طفولته التي قضاها في المملكة أثناء عمل والده في إدارة المعدات الأرضية حتى عام 1985. وفق “أخبار 24”.

بعد تفاعل الخطوط السعودية مع مقطعه المؤثر.. “سيد” الأمريكي يصل المملكة لاستعادة ذكريات طفولته

جديد المحليات
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