عشاق “الفقع” يتوافدون على أول مهرجان له بالقصيم.. والكيلو يتجاوز 1000 ريال

افتتح أمير القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس (الجمعة)، مهرجان الفقع بمركز شري بالقصيم، في نسخته الأولى.
ووصلت تداولات مهرجان فقع القصيم إلى 50 مليون ريال، بحسب تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية”، في منافسة مع سوق الذهب.
وقال أحد المشاركين في المهرجان، إنه والمشاركين اندهشوا من تجاوز الأسعار (4 – 5) آلاف ريال للعبوة، التي يبلغ وزنها 4 كيلوجرامات.
وقال مشارك آخر، إن المهرجان يدعم المزارعين في التسويق لمنتجاتهم من الفقع، مؤكدًا أن للأسر المنتجة دورًا كبيرًا في المهرجان. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن موسم زراعة الفقع يكون في شهر سبتمبر من كل عام، ويبدأ جني الحصاد في ديسمبر ويستمر لمدة تناهز ثلاثة أشهر ونصفًا.
فيديو | “فقع” القصيم ينافس الذهب بقيمة تصل لـ50 مليون ريال
المزيد مع مراسلنا من القصيم يوسف الحميد#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/7MyZX0MvLn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2022