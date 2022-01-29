نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من يوم الإثنين
29/01/2022   8:47 م

“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من يوم الإثنين

+ = -
885

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها معظم مناطق المملكة، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تتمثل في هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتساقط الثلوج ، وانخفاض جديد في درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه سيعلن تفاصيل هذه الحالة في بيان مفصل غداً (الأحد).

يذكر أن المملكة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تقلبات جوية شملت معظم المناطق، وتمثلت في انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار وسيول وتساقط الثلوج، تسببت في تأجيل أو إلغاء عدد من الفعاليات وتأخير موعد بدء اليوم الدراسي. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من يوم الإثنين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196126.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.