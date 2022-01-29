“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من يوم الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية تشهدها معظم مناطق المملكة، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تتمثل في هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتساقط الثلوج ، وانخفاض جديد في درجات الحرارة.
وأشار إلى أنه سيعلن تفاصيل هذه الحالة في بيان مفصل غداً (الأحد).
يذكر أن المملكة شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تقلبات جوية شملت معظم المناطق، وتمثلت في انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار وسيول وتساقط الثلوج، تسببت في تأجيل أو إلغاء عدد من الفعاليات وتأخير موعد بدء اليوم الدراسي. وفق “أخبار 24”.