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جديد المحليات > استمرار العمل بقرار بدء الحصة الأولى 9 صباحًا في مدارس تبوك حتى إشعار آخر
29/01/2022   8:46 م

استمرار العمل بقرار بدء الحصة الأولى 9 صباحًا في مدارس تبوك حتى إشعار آخر

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم (السبت)، استمرار العمل ببدء الحصة الأولى الساعة الـ9 صباحًا، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة أن القرار يأتي نظرًا لاستمرار برودة الجو حسب تقرير الأرصاد الجوية، وحرصًا على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها.

وأبانت أن القرار يشمل مدارس مدينة تبوك وضواحيها، ومحافظة حقل وضواحيها، ومحافظة البدع وضواحيها، ومحافظة تيماء وضواحيها، وقرى محافظة الوجه “الجو – أبو راكه- النشيفة – البليطيح- الفارعة – أم ضباع”، وقرى محافظة أملج “الشبحة – شتات”. وفق “أخبار 24”.

استمرار العمل بقرار بدء الحصة الأولى 9 صباحًا في مدارس تبوك حتى إشعار آخر

جديد المحليات
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