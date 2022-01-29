“السجون”: المبادرة المتداولة “إعفاء” لاتزال فكرة قيد الدراسة والتدقيق

أوضحت المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة “إعفاء” تعد إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.
يأتي ذلك رداً على مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع لمسؤول بالمديرية، يتحدث عن مبادرة تمنح السجناء (غير الناطقين باللغة العربية) إمكانية شراء نصف مدة محكومية الحق العام مقابل مبلغ مالي قدّره بـ18 ألف ريال للعام الواحد.
وأكد أن المبادرة تهدف إلى إدارة الطاقة الاستيعابية في السجون، وتخفيف الاكتظاظ، ومشاركة المجتمع والقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين سلوك النزلاء، وتخفيف النفقات التي تنفقها إدارة السجون على النزلاء. وفق “أخبار 24”.