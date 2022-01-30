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جديد المحليات > “ما تغير إلا صوتك كل يوم يحلا”.. تركي آل الشيخ ينشر صورتين للفنان محمد عبده مع أبنائه
30/01/2022   7:14 ص

“ما تغير إلا صوتك كل يوم يحلا”.. تركي آل الشيخ ينشر صورتين للفنان محمد عبده مع أبنائه

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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، صورتين لفنان العرب محمد عبده مع أبنائه، حيث ظهر في إحداهما لأول مرة نجله سلمان الذي ولد حديثاً قبل قرابة شهر.

وأظهرت الصورة الأولى الفنان محمد عبده في شبابه مع 4 من أبنائه، فيما ظهر في الصورة الثانية التي التقطت حديثاً له مع 4 أبناء من زوجته الثانية بينهم نجله سلمان المولود حديثاً.

وعلق آل الشيخ على الصورتين قائلاً: “ناديت خانتني السنين اللي مضت راحت، الله يحفظك يا أبو نورة، اللي تغير أن صوتك كل يوم يحلا”. وفق “أخبار 24”.

وتزوج الفنان محمد عبده في حياته مرتين، حيث تحدث خلال لقاء تلفزيوني قبل عدة سنوات عن زوجته الأولى التي شاركته رحلة البدايات.

“ما تغير إلا صوتك كل يوم يحلا”.. تركي آل الشيخ ينشر صورتين للفنان محمد عبده مع أبنائه

جديد المحليات
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