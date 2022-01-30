خبيرة تغذية تنصح بخمس وصفات تُساهم في تعزيز فقدان الوزن بطريقة صحية

نصحت خبيرة التغذية سارة غاروني، بخمس وصفات غذائية صحية تُساهم في تعزيز فقدان الوزن بشكل أسرع، كونها تعتمد على مزيج من الألياف المشبعة والدهون الصحية والبروتينات.
وأوضحت سارة غاروني وفقاً لموقع “Eat This Not That”، أن تلك الوصفات تشمل تناول الوجبات النباتية الغنية بالبروتين كونها تعد عاملاً مساعداً بشكل فعال لفقدان الوزن.
وقالت إنها تتضمن أيضاً تناول الأسماك مضاف لها صلصة الزنجبيل لاحتوائها على الكثير من الدهون الصحية وكمية وافرة من البروتين، بالإضافة إلى تناول السلمون مع الحمص لأنهما يساهمان بتقليل الالتهابات بشكل عام وفقد قدر كبير من الوزن. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الوصفات تشمل تناول الدجاج والخضراوات من خلال إعداد وجبة تحتوي على قطع الدجاج المطبوخ أو المشوي كونها غنية بالفوائد الصحية، مع إمكانية أيضاً تناول الجمبري مع الكرنب لمساهمتهما بشكل إيجابي في إنقاص الوزن.