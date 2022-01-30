استشاري يرد على ما يثار حول وجود مضاعفات أشد للجرعة التنشيطية

رد استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، على ما يثار بشأن وجود مضاعفات أشد للجرعة التنشيطية مقارنة بما سبق من جرعات مُضادة لفيروس “كورونا”.
وقال الشهري في مداخلة مع برنامج “نشرة التاسعة” على قناة “الإخبارية”، إن ما يثار في هذا الاتجاه “غير صحيح” والجرعة التنشيطية لها أعراض جانبية بسيطة مثل بقية الجرعات السابقة.
ولفت إلى أنه لا يوجد سبيل للخروج من تلك الجائحة سوى بأخذ اللقاح، كما أن جميع الحالات الحرجة والوفيات جراء الجائحة لم تكمل الجرعات التي تحصنها ضد فيروس “كورونا”. وفق “أخبار 24”.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. علي الشهري: لا سبيل للخروج من الجائحة إلا باللقاح .. وجميع المتوفين لم يكملوا جرعاتهم#نشرة_التاسعة #الإخبارية pic.twitter.com/ESKGMxVNGa
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2022