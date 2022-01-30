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رياضة > يوسف خميس يعلق على تعاقد الهلال مع “إيغالو”.. ويتحدث عن مسألة نجاحه
30/01/2022   7:14 ص

يوسف خميس يعلق على تعاقد الهلال مع “إيغالو”.. ويتحدث عن مسألة نجاحه

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علق اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، على تعاقد نادي الهلال مع المهاجم النيجيري الدولي إيغالو بعد شراء المدة المتبقية من عقده من نادي الشباب.

وقال خميس خلال لقائه مع برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن الصفقة مكسب لنادي الهلال، خاصة أن إيغالو مهاجم متميز ولديه كل الإمكانيات من سرعة وألعاب هوائية وقوة جسمانية وقدرة على التسديد أيضاً.

وأضاف أنه لا يمكن الحكم حالياً على مدى نجاح اللاعب في النادي من عدمه، كون اللاعب ظهرت إمكانياته في الدوري خلال الهجمات المرتدة ويحتاج الجميع لرؤيته وهو يلعب ضد الفرق التي تدافع للحكم على مستواه بصورة أكبر.  وفق “أخبار 24”.

يوسف خميس يعلق على تعاقد الهلال مع “إيغالو”.. ويتحدث عن مسألة نجاحه

رياضة
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