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جديد المحليات > بيولوجي سعودي ينشر أول دراسة عن البيانات الوراثية بمجلة عالمية.. ويتحدث عن سبب الأمراض الوراثية
30/01/2022   7:14 ص

بيولوجي سعودي ينشر أول دراسة عن البيانات الوراثية بمجلة عالمية.. ويتحدث عن سبب الأمراض الوراثية

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نجح الأستاذ في بيولوجيا الخلية الجزائية بجامعة أم القرى، عبدالمجيد الرفاعي، في نشر أول دراسة علمية في مجلة عالمية عن البيانات الوراثية للجينيوم السعودي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرفاعي في مداخلة مع برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، أن الدراسة الجديدة تناقش موضوع البيانات الوراثية من خلال 5 محاور في مقدمتها وعي المجتمع حول الأمراض الوراثية.

ولفت إلى أن المحاور تتضمن معرفة المجتمع بمشروع الجينيوم السعودي، مبيناً أن الهدف من مشروع الجينيوم السعودي هو تمكين العلماء والباحثين للاستفادة من المعلومات الوراثية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن أبرز أسباب الأمراض الوراثية هو زواج الأقارب حيث توصلت إحدى الدراسات إلى أن نسبة 60 % من الأمراض الوراثية تأتي من زواج الأقارب، إلا أن الجهات الصحية في المملكة ساهمت بالحد من الأمراض الوراثية.

بيولوجي سعودي ينشر أول دراسة عن البيانات الوراثية بمجلة عالمية.. ويتحدث عن سبب الأمراض الوراثية

جديد المحليات
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