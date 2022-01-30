بيولوجي سعودي ينشر أول دراسة عن البيانات الوراثية بمجلة عالمية.. ويتحدث عن سبب الأمراض الوراثية

نجح الأستاذ في بيولوجيا الخلية الجزائية بجامعة أم القرى، عبدالمجيد الرفاعي، في نشر أول دراسة علمية في مجلة عالمية عن البيانات الوراثية للجينيوم السعودي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الرفاعي في مداخلة مع برنامج “النشرة” على قناة “الإخبارية”، أن الدراسة الجديدة تناقش موضوع البيانات الوراثية من خلال 5 محاور في مقدمتها وعي المجتمع حول الأمراض الوراثية.
ولفت إلى أن المحاور تتضمن معرفة المجتمع بمشروع الجينيوم السعودي، مبيناً أن الهدف من مشروع الجينيوم السعودي هو تمكين العلماء والباحثين للاستفادة من المعلومات الوراثية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن أبرز أسباب الأمراض الوراثية هو زواج الأقارب حيث توصلت إحدى الدراسات إلى أن نسبة 60 % من الأمراض الوراثية تأتي من زواج الأقارب، إلا أن الجهات الصحية في المملكة ساهمت بالحد من الأمراض الوراثية.
فيديو | أول دراسة عن البيانات الوراثية لـ #الجينيوم_السعودي والتي صنفت كأكبر مشاريع الطب الشخصي.. و “الرفاعي” يتحدث لـ #النشرة “أهم مسببات الأمراض الوراثية هي زواج الأقارب ويجب الالتزام بفحص ما قبل الزواج” #الإخبارية pic.twitter.com/fND2Hu57YA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 29, 2022