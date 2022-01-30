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30/01/2022   7:14 ص

5 سلوكيات تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية.. تعرف عليها

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية عن خمسة سلوكيات تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية، وذلك ضمن اليوم العالمي للصحة النفسية.

وأوضحت المدينة أن عوامل تحسين الصحة النفسية تكمن في التعلم المستمر للشخص من خلال اكتساب مهارة جديدة تشعره بالإنجاز وتزيد من ثقته بنفسه، والتواصل مع الآخرين كقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

وأضافت أن العوامل تتضمن أيضاً ممارسة الأنشطة الرياضية، والبحث عن الأشياء الممتعة فيها، وجعلها جزءاً من الحياة اليومية، والعطاء بالمساهمة في مساعدة الآخرين، إلى جانب تناول الغذاء الصحي المتوازي. وفق “أخبار 24”.

5 سلوكيات تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية.. تعرف عليها

طب وتداوي
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