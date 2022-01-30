مختص يُفسر سبب زيادة فواتير الكهرباء.. ويقدم نصيحة للحد من ذلك

فسر المُختص بالكهرباء عبدالرحمن الغزواني، سبب زيادة فواتير الكهرباء في ظل شكاوى البعض من هذا الأمر، داعياً إلى خفض استخدام الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للكهرباء للحد من المشكلة.
وقال الغزواني خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن السبب الأول في تلك الزيادة هو إقبال الأسر على استبدال بعض الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى حديثة ذات استهلاك كهربائي عالٍ.
وأضاف أنه على سبيل المثال يزيد استبدال الفرن الغاز بآخر كهربائي جديد من استهلاك الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الفرن الكهربائي يصل استهلاكه إلى 7 آلاف وات ومن ثم يصل تكلفته 50 ريالاً في الاستهلاك الشهري حال تشغيله يومياً لمدة 3 ساعات.
ولفت إلى أن تشغيل أجهزة التكييف بشكل مستمر دون الحاجة لذلك يزيد من الفواتير، كما أن استخدام أجهزة كهربائية ذات استهلاك عالٍ مثل الميكرويف والشواية وغسالة الأطباق الكهربائية تتسبب أيضاً في زيادة الفواتير. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن استخدام السخان المركزي يزيد من استهلاك الكهرباء خاصة أنه لا يتوقف عن التسخين، لكن يمكن استبداله باستخدام السخانات الصغيرة لكل دورة مياه.
ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء..
عبدالرحمن الغزواني – مختص بالكهرباء- يوضح أهم الأسباب ويقدم نصائح وحلول#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i4XX2NGX1Z
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 29, 2022