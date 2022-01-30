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30/01/2022   7:15 ص

مختصة: نسبة التسوس لدى الأطفال بالمملكة أكثر من 93% وهي من الأعلى بالعالم

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أوضحت المتخصصة في السياسات الصحية والباحثة في صحة أسنان المجتمع، الدكتورة بدور المطيري، أن نسب التسوس لدى الأطفال في المملكة من أعلى دول العالم، حيث تصل إلى أكثر من 93 %.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (السبت)، أن ارتفاع هذه النسبة يعود إلى عدم الاهتمام بالأطفال في السن الصغيرة من حيث تفريش الأسنان وتنظيفها.

وأشارت إلى أن هناك دراسة كشفت أن 98 % من الآباء والأمهات في المملكة لا يهتمون بتنظيف أسنان أطفالهم، مبينة أن 80 % من الأطفال في عمر 6 سنوات لا يقومون بتفريش أسنانهم.

وفق “أخبار 24”.

مختصة: نسبة التسوس لدى الأطفال بالمملكة أكثر من 93% وهي من الأعلى بالعالم

طب وتداوي
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