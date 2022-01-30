مختصة: نسبة التسوس لدى الأطفال بالمملكة أكثر من 93% وهي من الأعلى بالعالم

أوضحت المتخصصة في السياسات الصحية والباحثة في صحة أسنان المجتمع، الدكتورة بدور المطيري، أن نسب التسوس لدى الأطفال في المملكة من أعلى دول العالم، حيث تصل إلى أكثر من 93 %.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، اليوم (السبت)، أن ارتفاع هذه النسبة يعود إلى عدم الاهتمام بالأطفال في السن الصغيرة من حيث تفريش الأسنان وتنظيفها.
وأشارت إلى أن هناك دراسة كشفت أن 98 % من الآباء والأمهات في المملكة لا يهتمون بتنظيف أسنان أطفالهم، مبينة أن 80 % من الأطفال في عمر 6 سنوات لا يقومون بتفريش أسنانهم.
د.بدور المطيري- متخصصة في السياسات الصحية وباحثة في صحة أسنان المجتمع: نسبة التسوس لدى الأطفال بالمملكة أكثر من 93% وهي من الأعلى بالعالم بسبب عدم الاهتمام بالأطفال في السن الصغيرة من حيث تفريش الأسنان وتنظيفها@Dr__Budur#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Y1N6XUFtmj
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 29, 2022
وفق “أخبار 24”.