“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف: الأول والثاني والثالث الابتدائي سوف تبدأ في 3:30 عصرًا، ويعاد طوال اليوم.
كما يبدأ الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتربية الخاصة عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءًا من الساعة 7 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، فيما سيكون جدول الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السادس من 3:30 عصرًا، ويعاد طوال اليوم.
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hz1Q7
أو #منصة_مدرستي pic.twitter.com/CFBOfImeD2
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/RpzncUSqb2
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/nJbBBCmj53
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/V89oVHrALC
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/gzPSuWJIYh
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/bEJMsMTHr1
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/WJckFv0FiX
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/BUtAlPnEit
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wroXAzqyp9
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/g7kqCc2ZIr
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/byOW9Hyu0z
أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/RVk2ibqtAH
— قناة عين (@iEN_tv) January 29, 2022
وفق “أخبار 24”.