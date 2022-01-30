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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن
30/01/2022   7:15 ص

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف: الأول والثاني والثالث الابتدائي سوف تبدأ في 3:30 عصرًا، ويعاد طوال اليوم.

كما يبدأ الجدول الخاص بدروس الحصص اليومية للتربية الخاصة عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءًا من الساعة 7 صباحًا، ويعاد طوال اليوم، فيما سيكون جدول الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع السادس من 3:30 عصرًا، ويعاد طوال اليوم.

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الثامن

جديد المحليات
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