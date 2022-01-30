تصل لتشوه الأجنة.. مختص يحذَر من أمراض خطيرة قد تنقلها الحيوانات للإنسان

حذّر استشاري صحة البيئة، الدكتور إبراهيم الشبيث، من إمكانية انتقال أمراض خطيرة للمنزل عن طريق القطط والكلاب والطيور.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن القطط والكلاب والطيور التي يتم تربيتها في المنازل، قد تنقل أمراضًا بكتيرية أو طفيلية أو فيروسية للإنسان، وذلك حال لم تكن هناك وقاية وعناية بيطرية بهذه الكائنات.
وأضاف أن الحيوان قد يتسبب في انتقال أمراض فطرية للإنسان مثل القراع، الذي يتسبب في إحداث فراغات دائرية في شعر الرأس، كما يمكن للحيوانات أن تتسبب للإنسان في الإصابة بأمراض طفيلية خطيرة مثل “التكسوبلازما”، التي قد تؤدي إلى تشوه الأجنة ومشاكل في الولادة. وفق “أخبار 24”.
فيديو | د. إبراهيم الشبيث لـ #برنامج_120: القطط والكلاب والطيور تنقل أمراضاً خطيرة إلى المنزل إذا لم تكن هناك وقاية#الإخبارية pic.twitter.com/w5vcYbU5MN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2022