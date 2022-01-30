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جديد المحليات > شاهد.. سفير اليابان يتذوق المياه في محطة الشقيق الثالثة للتحلية ويشيد بنقائها
30/01/2022   7:15 ص

شاهد.. سفير اليابان يتذوق المياه في محطة الشقيق الثالثة للتحلية ويشيد بنقائها

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زار السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، محطة الشقيق الثالثة لتحلية المياه المالحة بمنطقة جازان.

وأبدى السفير الياباني إعجابه بطعم المياه التي تنتجها محطة الشقيق، قائلا “كم هي حلوة المياه، شعرت أنها بمثابة مياه الينابيع النقية من جبل فوجي (جبل في اليابان)”.

ووجه شكره لفريق إدارة محطة الشقيق على هذا الإنجاز الذي سيخدم الناس في منطقتي عسير وجازان. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. سفير اليابان يتذوق المياه في محطة الشقيق الثالثة للتحلية ويشيد بنقائها

جديد المحليات
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