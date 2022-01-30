شاهد.. سفير اليابان يتذوق المياه في محطة الشقيق الثالثة للتحلية ويشيد بنقائها

زار السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، محطة الشقيق الثالثة لتحلية المياه المالحة بمنطقة جازان.
وأبدى السفير الياباني إعجابه بطعم المياه التي تنتجها محطة الشقيق، قائلا “كم هي حلوة المياه، شعرت أنها بمثابة مياه الينابيع النقية من جبل فوجي (جبل في اليابان)”.
ووجه شكره لفريق إدارة محطة الشقيق على هذا الإنجاز الذي سيخدم الناس في منطقتي عسير وجازان. وفق “أخبار 24”.
كم هي حلوة طعم المياه التي تُنتج في محطة الشقيق الثالثة لتحلية المياه المالحة… شعرت إنها بمثابة مياه الينابيع النقية من جبل فوجي… شكرًا لفريق إدارة المحطة خاصةً شركة ماروبيني على هذا الإنجاز العظيم للناس الطيبيين في منطقتيْ عسير وجازان. pic.twitter.com/XCMpoButMn
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) January 29, 2022