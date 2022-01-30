بحضور “البلدية والقروية”.. “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات في مؤتمرها غدًا

تعقد وزارة الصحة، غدًا (الأحد)، المؤتمر الصحفي الخاص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا في المملكة، وذلك بحضور وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية للجائحة، بجانب استعراض مستجدات اللقاحات وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا والإحصائيات الصحية.
ومن جانبه، يستعرض المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، بالإضافة إلى متابعة تطبيق قرار اشتراط التحصين بالجرعة التنشيطية لدخول المنشآت التجارية. وفق “أخبار 24”.