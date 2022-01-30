في ختام تمرين “أمن الخليج العربي 3”.. وزير الداخلية: نقف صفًا واحدًا لمواجهة كل ما يهدد أمن دولنا واستقرارها

رعى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “أمن الخليج العربي 3” الذي استضافته وزارة الداخلية بمعهد تدريب قوات أمن المنشآت في محافظة بقيق، وذلك بحضور وفود من الدول الخليجية.
وألقى الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الحفل كلمة نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
وقال: “نقف جميعًا صفًا واحدًا في مواجهة كل ما يهدد أمن دول الخليج العربي واستقرارها، ونرفض بأي شكل من الأشكال المساس بأمننا أو العبث بمقدراتنا أو تعريض سلامة الأفراد والمنشآت لأي خطر مهما كان، ورسالتنا التي نتفق على مضمونها جميعًا أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وبفعل يسبق الأقوال تظهر همم الرجال”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه من خلال التمرين المشترك، تؤكد دول الخليج مقصدًا رئيسًا رسمته توجيهات قادتها في الارتقاء الدائم بالتنسيق الأمني والتعاون بين القوات الأمنية وتوحيد الجهود لرفع الجاهزية.