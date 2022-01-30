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جديد المحليات > الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة “محصن” في “توكلنا” لمَن أمضى 8 شهور على الثانية بدءاً من الثلاثاء المقبل
30/01/2022   2:34 م

الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة “محصن” في “توكلنا” لمَن أمضى 8 شهور على الثانية بدءاً من الثلاثاء المقبل

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يدخل قرار اشتراط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار الحالة الصحية “محصن” على تطبيق توكلنا، حيز التنفيذ، اعتبارًا من بعد غدٍ (الثلاثاء) الموافق 29 جمادى الآخرة 1443هـ – 1 فبراير 2022م.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أنه اعتبارًا من هذا التاريخ سيتم اشتراط استمرار الحالة الصحية “محصن” في تطبيق “توكلنا” لكل مَن أمضى 8 أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكثر.

وأفادت الوزارة أن ظهور حالة “محصن” في “توكلنا” سيكون شرطًا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، وأي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن القرار يستثني الفئات المعفاة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الجرعة التنشيطية شرط لاستمرار حالة “محصن” في “توكلنا” لمَن أمضى 8 شهور على الثانية بدءاً من الثلاثاء المقبل

جديد المحليات
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