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جديد المحليات > بالفيديو : هل يجوز أخذ الثأر من القاتل أو أحد أفراد أسرته؟ الشيخ “الماجد” يوضح ويحذر
30/01/2022   2:35 م

بالفيديو : هل يجوز أخذ الثأر من القاتل أو أحد أفراد أسرته؟ الشيخ “الماجد” يوضح ويحذر

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أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، على تساؤل طرحه أحد المتابعين بشأن حكم أخذ الثأر من القاتل أو أحد أفراد أسرته.

وأوضح الشيخ الماجد خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أن هذا الأمر لا يجوز، وأنه من أعظم الظلم وأشنع طرق التعامل مع الناس.

وقال الماجد إنه يتم القصاص من القاتل نفسه عن طريق الحاكم، وذلك بعد أن تقام عليه دعوى قضائية ويتحقق القاضي من ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ثم يثبت بعد ذلك القصاص ويكون تحت إشراف القضاء الشرعي والحاكم الإداري.

وشدد على أنه لا يجب أن يذهب الإنسان ليقتص بنفسه، قائلا: “قد لا يثبت القصاص أصلا من القاتل نفسه حيث هناك شروط لم توجد وموانع لم تنتفِ، فكيف إذا كان هذا الانتقام من أقارب هذا القاتل؟”.

وحذر الماجد من قيام ذوي المتوفى بقتل والد القاتل أو ابنه أو ابن عمه، أو أن يحدث كما في بعض القبائل أن يذهبوا إلى شخص له شأن كموظف في مكان ما أو شيخ قبيلة وقتله لمزيد من النكاية، مؤكدا أن هذا من عمل الجاهلية والظلم المبين الذي نُهي عنه.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : هل يجوز أخذ الثأر من القاتل أو أحد أفراد أسرته؟ الشيخ “الماجد” يوضح ويحذر

جديد المحليات
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