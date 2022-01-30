للمرة الأولى منذ تأسيس الوزارة.. وزير الشؤون الإسلامية يكلّف امرأة وكيلة للتخطيط والتحول الرقمي

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قراراً إدارياً اليوم (الأحد)، بتكليف الدكتورة ليلى القاسم؛ وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام كامل.
وتعد القاسم أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعاتها ووكالاتها المختلفة إيماناً منها بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية.
وكان وزير الشؤون الإسلامية، أصدر في نوفمبر الماضي قراراً يقضي بإنشاء إدارة الحوكمة بالوزارة، وتكليف الدكتورة ليلى القاسم مديراً لإدارة الحوكمة، وذلك في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتعزيز مبدأ الشفافية. وفق “أخبار 24”.