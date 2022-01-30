انتهاء حرب الـ 80 عامًا واغتيال غاندي.. أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم

انتهاء حرب دامت 80 عامًا، وأول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي، ومصرع المهاتما غاندي، وإعدام داعِش لصحافي ياباني، وغيرها من الأحداث يمكن أن تعنون تاريخ اليوم الـ 30 من يناير… وفي هذا التقرير نتعرف إلى ما حدث في مثل هذا اليوم.
سلام مونستر
في الـ 30 من يناير عام 1648، وقعت هولندا وإسبانيا معاهدة عُرفت بمعاهدة أو سلام مونستر، والذي يقضي باستقلال هولندا عن الإمبراطورية الإسبانية، وانتهاء حرب الـ 80 عامًا بين البلدين.
أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي
في الـ 30 من يناير عام 1835، وخلال جنازة النائب بالكونغرس آرين دافيس، حاول أحد حاضري الجنازة وهو ريتشارد لورانس، المطالبة بأمواله التي زعم أنه أقرضها للولايات المتحدة الأمريكية، متسلحًا بمسدسين لإنهاء حياة الرئيس الأمريكي جاكسون، في حال رفض مطالبه، وعلى بعد 10 أقدام من الرئيس تعطل المسدس الذي أراد استخدامه في العملية بشكل غريب، ما أدى إلى غضب الرئيس أندرو جاكسون، البالغ من العمر 67 عاما، واستعان بعصاه التي يتكأ عليها أثناء المشي وانهال ضربا على الرجل الذي حاول قتله قبل أن يتمكن عدد من مرافقي الرئيس من التفريق بينهما وتثبيت الجاني ريتشارد لورانس، فيما عُرف بأنه أول محاولة لاغتيال رئيس أمريكي. وفق “أخبار 24”.
تولي هتلر
بعد موت رئيس الحكومة الألمانية، باول فون هيندينبرج، تولى أدولف هتلر منصب الرئاسة في الـ30 من يناير 1935، وفي الشهور الأولى لتولي هتلر منصب المستشار في ألمانيا أصدر الحزب النازي سياسة “تنظيم”، وهي تنظيم الأفراد والمؤسسات لخدمة الأهداف النازية.
كما حاول النظام النازي كذلك “تنظيم” الكنائس الألمانية ورغم أنه لم ينجح نجاحًا تامًا، إلا أنه نجح في كسب مساندة أغلبية رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت.
اغتيال المهاتما غاندي
في الـ 30 من يناير 1948م اغتيل المهاتما غاندي على يد عدد من المتطرفين الهندوس، فلم ترق أفكار غاندي الداعية لاحترام حقوق المسلمين في الهند، واعتبرتها بعض الفئات خيانة عظمى، وهي الفئة التي ينتمي إليها قاتل غاندي ويدعى جوتسي، والذي أطلق عليه 3 رصاصات سقط على إثرها، وهي المحاولة السادسة لاغتيال المهاتما.
مولد الملك عبد الله الثاني
في الـ30 من يناير عام 1960، وُلد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والذي يُعرف بدوره في الدعوة لحوار الأديان بهدف التعايش الديني بين أتباع الديانات دون سفك للدماء والحروب.
واعتبره المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية الشخصية المسلمة الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2016، وحل في المركز الثالث في ذات القائمة التي يصدرها المركز لعام 2018 م.
اشتباكات بين الفلسطينيين ومتطرفين يهود اقتحموا المسجد الأقصى
في الـ 30 من يناير عام 1976، أقرت محكمة للاحتلال بحق اليهود في الصلاة بساحات المسجد الأقصى في أي وقت يشاءون من النهار، عقب حادِثة تم تبرئة 40 يهوديًا فيها من اتهام اقتحام المسجد الأقصى عنوة، ما تسبب في وقوع اشتباكات بينهم وبين الفلسطينيين.
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ “نارو-1”
في الـ 30 من يناير عام 2013، أطلقت كوريا الجنوبية صاروخها الحامل الأول نارو-1، حاملًا قمرًا اصطناعيًا لأغراض بحثية، والذي سُمي سابقًا مركبة الإطلاق الفضائي الكورية، وهو أول صاروخ حامل من إنتاج كوريا الجنوبية.
داعِش يعدم صحافيا يابانيا بعد اختطافه بـ 3 أشهر
في الـ 30 من يناير عام 2015، أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعِش)، عبر شريط مصور، إعدام صحافي ياباني، يدعى “كينجي غوتو”، اختطفه التنظيم في أكتوبر 2014، من سوريا، وكان كينجي يحاول أن ينقل ما يجري على الأراضي السورية إعلاميًا، كما حاول أن يحرر رهينة ياباني آخر وقع أسيرًا لدى التنظيم، إلا أنه لم يفلح.
عودة المغرب للاتحاد الإفريقي
في عام 1984، انسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية، احتجاجًا على قبول المنظمة عضوية الجمهورية الصحراوية التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو)، وفي 30 يناير 2017، أسفرت قمة أديس أبابا عن عودة المغرب رسميًا للاتحاد بعد تأييد 40 دولة لعودته.
وفي خطاب بمناسبة الذكرى الـ17 لتوليه العرش، قال العاهل المغربي محمد السادس، إن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية لا يعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي يفتقد لأبسط مقومات السيادة تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها، بحسب تعبيره.