تعرف على آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة.. و50 ألف مبنى مستهدف إزالته

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأحد)، استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة الميدانية لإزالة الأحياء العشوائية، وذلك بعد قرار الإزالة والتطوير.
وأوضح تقرير لقناة “الإخبارية”، أن آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة تمر بـ 3 مراحل رئيسية، الأولى هي تقديم المستندات والصكوك الشرعية إلكترونيًا في مقر اللجنة، والمرحلة الثانية هي التدقيق من قبل أمانة جدة للتأكد من سلامة الأوراق والصكوك والمستندات حين تقديمها.
وأبان أن المرحلة الثالثة تتمثل في الانتقال إلى لجنة مشكّلة من إمارة منطقة مكة وهيئة عقارات الدولة وكذلك أمانة جدة، و2 مقيِّمَين معتمدَين من الجهات المختصة لعمليات التثمين ومن ثم تحويلها إلى هيئة عقارات الدولة لصرف التعويضات.
وأشار إلى أنه تم إزالة أكثر من 11 ألف مبنى، والمستهدف إزالته هو 50 ألف مبنى، كما تم الانتهاء من إزالة وتطوير 13 حيًّا والمستهدف إزالته وتطويره هو 138 حيًّا في جدة.
فيديو | مراسل #الإخبارية: بدء استقبال طلبات تعويض ملاك العشوائيات في #جدة رقميا#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ofZIZRITkn
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 30, 2022
وفق “أخبار 24”.