نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعرف على آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة.. و50 ألف مبنى مستهدف إزالته
30/01/2022   2:43 م

تعرف على آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة.. و50 ألف مبنى مستهدف إزالته

+ = -
859

بدأت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأحد)، استقبال طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية، دون الحاجة لمراجعة مقر اللجنة الميدانية لإزالة الأحياء العشوائية، وذلك بعد قرار الإزالة والتطوير.

وأوضح تقرير لقناة “الإخبارية”، أن آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة تمر بـ 3 مراحل رئيسية، الأولى هي تقديم المستندات والصكوك الشرعية إلكترونيًا في مقر اللجنة، والمرحلة الثانية هي التدقيق من قبل أمانة جدة للتأكد من سلامة الأوراق والصكوك والمستندات حين تقديمها.

وأبان أن المرحلة الثالثة تتمثل في الانتقال إلى لجنة مشكّلة من إمارة منطقة مكة وهيئة عقارات الدولة وكذلك أمانة جدة، و2 مقيِّمَين معتمدَين من الجهات المختصة لعمليات التثمين ومن ثم تحويلها إلى هيئة عقارات الدولة لصرف التعويضات.

وأشار إلى أنه تم إزالة أكثر من 11 ألف مبنى، والمستهدف إزالته هو 50 ألف مبنى، كما تم الانتهاء من إزالة وتطوير 13 حيًّا والمستهدف إزالته وتطويره هو 138 حيًّا في جدة.

وفق “أخبار 24”.

تعرف على آلية تعويض سكان الأحياء العشوائية في جدة.. و50 ألف مبنى مستهدف إزالته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196227.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.