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رياضة > رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع الكاميروني “جون ماري” (فيديو)
30/01/2022   10:52 م

رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع الكاميروني “جون ماري” (فيديو)

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وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الأحد، عقدا احترافيا مع الكاميروني جون ماري لمدة 6 أشهر مع أفضلية التمديد لسنتين.

وتمنت إدارة الشباب التوفيق للمهاجم الكاميروني في مسيرته الرياضية المقبلة مع النادي.

ونجحت إدارة الشباب في الحصول على خدمات المهاجم الكاميروني جون ماري؛ لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الحالي ولتعويض انتقال إيغالو لنادي الهلال. وفق “أخبار 24”.

وسبق لمارى أن لعب في العديد من الأندية بالدوري التايلاندي، والدوري السلوفيني والصيني، ويتميز اللاعب بقوة بدنية وطول ممتاز؛ 184سم.

وكانت مصادر أشارت لسبورت ٢٤ ، إلى أن إدارة نادي الشباب نجحت في الحصول على خدمات المهاجم الكاميروني جون ماري.. لمعرفة  التفاصيل اضغط هنا

رسميًا.. الشباب يعلن التعاقد مع الكاميروني “جون ماري” (فيديو)

رياضة
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