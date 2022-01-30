صورة أبوية نادرة للملك فهد في حوار صحفي مع نجله الأمير فيصل قبل 65 عامًا

نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، صورة أبوية نادرة تجمع الملك الراحل مع نجله الأمير فيصل بن فهد في مرحلة الطفولة.
وتظهر الصورة الملك فهد حينما كان وزيرًا للمعارف، مع نجله الأمير فيصل بن فهد في مكتبه بالوزارة، وذلك خلال الحوار الصحفي الذي أجراه معه نجله الأمير فيصل، والذي نُشر في صحيفة “معهد أنجال الملك سعود” عام 1378هـ.
ملك وأب..
صورة أبوية نادرة لـ #الملك_فهد رحمه الله حين كان آنذاك وزيرًا للمعارف مع نجله الأمير فيصل بن فهد رحمه الله في مكتبه بالوزارة خلال الحوار الصحفي الذي أجراه ابنه الأمير فيصل وتم نشر الخبر في صحيفة معهد أنجال #الملك_سعود عام 1378 هجرية. pic.twitter.com/kpKbWv5U0H
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) January 30, 2022
وفق “أخبار 24”.