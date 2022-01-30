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جديد المحليات > صورة أبوية نادرة للملك فهد في حوار صحفي مع نجله الأمير فيصل قبل 65 عامًا
30/01/2022   10:48 م

صورة أبوية نادرة للملك فهد في حوار صحفي مع نجله الأمير فيصل قبل 65 عامًا

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نشر حساب الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، صورة أبوية نادرة تجمع الملك الراحل مع نجله الأمير فيصل بن فهد في مرحلة الطفولة.

وتظهر الصورة الملك فهد حينما كان وزيرًا للمعارف، مع نجله الأمير فيصل بن فهد في مكتبه بالوزارة، وذلك خلال الحوار الصحفي الذي أجراه معه نجله الأمير فيصل، والذي نُشر في صحيفة “معهد أنجال الملك سعود” عام 1378هـ.

وفق “أخبار 24”.

صورة أبوية نادرة للملك فهد في حوار صحفي مع نجله الأمير فيصل قبل 65 عامًا

جديد المحليات
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