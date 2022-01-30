قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إن متحور أوميكرون سريع الانتشار، ولن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية إلا وسيصاب به.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنه على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمتحور أوميكرون كأصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن المسارعة بتلقي اللقاح والحصول على الجرعات اللازمة.
وأضاف أن الحصول على الجرعات اللازمة من اللقاح سيجعل الأعراض حال الإصابة بالمتحور خفيفة، وسيساعد على اكتساب المناعة اللازمة، لافتًا إلى أنه إذا أصيب الشخص بالمتحور بعد عام أو عامين ستكون إصابته مثل الزكام.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي:
متحور #أوميكرون سيصيب جميع من في “الكرة الأرضية” pic.twitter.com/t9BnlbyrBT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2022
وفق “أخبار 24”.