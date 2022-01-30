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رياضة > الهلال يقدم عرضًا أخيرًا للأهلي لشراء عقد “العويس”
30/01/2022   10:52 م

الهلال يقدم عرضًا أخيرًا للأهلي لشراء عقد “العويس”

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كشفت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا أخيرا لنظيرتها في الأهلي للحصول على المدة المتبقية من عقد الحارس محمد العويس.

وأوضحت المصادر، وفقًا لـ”الرياضية”، أن الهلال رفع عرضه للأهلي إلى 5.5 مليون ريال، كعرض أخير لكسب خدمات العويس في فترة الستة أشهر المتبقية من عقده، وذلك قبل إغلاق الفترة بساعات قليلة.

من جانبه، أصر الأهلي على الحصول على مبلغ 6 ملايين ريال، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد الحارس الدولي، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية من إغلاق أبوابها.

يذكر أن الهلال وقع عقداً مع محمد العويس يوم 9 يناير الجاري، لمدة 3 أعوام، بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع دون العودة إلى ناديه.

الهلال يقدم عرضًا أخيرًا للأهلي لشراء عقد “العويس”

رياضة
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