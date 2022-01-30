الماضي يلتقي مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد عبدالله بن عائض آل رشيد

استقبل محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأحد الموافق ١٤٤٣/٦/٢٧هـ سعادة مدير إدارة الدفاع المدني بالخرج العقيد/ عبدالله بن عائض آل رشيد وذلك بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة الدفاع المدني بالخرج .
وقد هنأ المحافظ العقيد آل رشيد ، على هذه الثقة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديدة.
وبعد ذلك قدم العقيد آل رشيد شكره وتقديره للمحافظ على الاستقبال والتوجيهات التي قال إنها ستكون دافعاً لتقديم كل ما يصب في مصلحة المحافظة .
نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com