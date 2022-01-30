باستخدام وسائل تقنية حديثة.. معلم ابتدائي يشرح درساً للطلاب عن بعد والحاضرين في آن واحد برفحاء

قدّم أحد معلمي اللغة العربية في مدرسة مشل التمياط بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، حصة تفاعلية مزدوجة لطلاب الصف الأول الابتدائي الحاضرين وغير الحاضرين “عن بُعد”، وذلك باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
ونشر المعلم صالح التومي على حسابه بـ”تويتر”، اليوم (الأحد)، جانباً من الحصة التفاعلية المزدوجة، حيث ظهر أثناء شرحه الدرس على السبورة الإلكترونية مرتدياً قناعاً بلاستيكياً واقياً، وبيده هاتفه الذكي بعد ضبطه للبث المباشر للطلاب غير الحاضرين.
وعلّق التومي على مقطع الفيديو المنشور؛ قائلاً: “الحمد لله الذي هيأ لنا هذه الشاشة في مدارسنا، والتي ساعدتني في إعطاء درس واحد للذين في المنصة والطلاب الحاضرين في آن واحد”، مشيراً إلى أنه قام بنشر هذه الطريقة حتى تعم الفائدة، سائلاً الله عز وجل التوفيق للجميع. وفق “أخبار 24”.
الحمد لله الذي هيأ لنا هذه الشاشه في مدارسنا والتي ساعدتني في إعطاء درس واحد للذين في المنصة والطلاب الحاضرين في آن واحد وكأنهم كلهم حاضرون ونشري لهذه الطريقة هو إنما لتعم الفائدة وأسأل الله التوفيق للجميع pic.twitter.com/obk3U8MyWa
— صالح بن حجي التومي (@sasasa1403) January 30, 2022