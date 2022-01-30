قرأ الفاتحة على الهواء.. السفير الياباني يكشف أسباب تأثره بالثقافة الإسلامية

استعرض السفير الياباني بالمملكة، إيواي فوميو، جوانب مختلفة لتأثره بالثقافة الإسلامية، وأسباب تضمينه لعبارات على هذا النحو في خطاباته.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عيشه في العالم العربي جعله يفهم شعور الناس في العالم العربي نحو الدين الإسلامي، ما جعله يقدم احترامه لهذا الدين، من خلال تقليد ما يقوله العامة في السعودية، واستخدام عبارات مثل “السلام عليكم” و”الحمد لله” وغيرهما.
وأكد أنه حرص على قراءة القرآن بعد عامين من تعلمه اللغة العربية، حيث تمكن بعد ذلك من حفظ بعض آياته، واستطاع قراءة سورة الفاتحة على الهواء مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه حرص على زيارة موسم الرياض، وأعرب عن إعجابه بالعديد من الفعاليات الكبيرة في الموسم، وأهمها قرية “زمان” التراثية، مؤكدًا أنه ينوي زيارة مواقع أخرى في موسم الرياض، على رأسها “المربع”.
السفير الياباني بالمملكة: قمت بزيارة #موسم_الرياض وأعجبت بفعاليات كثيرة أهمها قرية “زمان” التراثية @Turki_alalshikh@FumioIwai@Mofareh5@JapanEmbassyKSA@RiyadhSeason#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mjelZzZ0VD
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 30, 2022
السفير الياباني بالمملكة يكشف لياهلا سبب اطلاعه على “القرآن الكريم”، ويتلو بعض ما حفظ من الآيات @FumioIwai@Mofareh5@JapanEmbassyKSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cY1q0iWa94
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 30, 2022