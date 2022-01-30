نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قرأ الفاتحة على الهواء.. السفير الياباني يكشف أسباب تأثره بالثقافة الإسلامية
31/01/2022   12:20 ص

قرأ الفاتحة على الهواء.. السفير الياباني يكشف أسباب تأثره بالثقافة الإسلامية

+ = -
859

استعرض السفير الياباني بالمملكة، إيواي فوميو، جوانب مختلفة لتأثره بالثقافة الإسلامية، وأسباب تضمينه لعبارات على هذا النحو في خطاباته.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن عيشه في العالم العربي جعله يفهم شعور الناس في العالم العربي نحو الدين الإسلامي، ما جعله يقدم احترامه لهذا الدين، من خلال تقليد ما يقوله العامة في السعودية، واستخدام عبارات مثل “السلام عليكم” و”الحمد لله” وغيرهما.

وأكد أنه حرص على قراءة القرآن بعد عامين من تعلمه اللغة العربية، حيث تمكن بعد ذلك من حفظ بعض آياته، واستطاع قراءة سورة الفاتحة على الهواء مباشرة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه حرص على زيارة موسم الرياض، وأعرب عن إعجابه بالعديد من الفعاليات الكبيرة في الموسم، وأهمها قرية “زمان” التراثية، مؤكدًا أنه ينوي زيارة مواقع أخرى في موسم الرياض، على رأسها “المربع”.

قرأ الفاتحة على الهواء.. السفير الياباني يكشف أسباب تأثره بالثقافة الإسلامية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885196337.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.