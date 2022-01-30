بالفيديو.. هل الكاتشب يسبب حصوات الكلى؟ استشاري يجيب ويحذر من هذه المأكولات

ردّ استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور سعد الرشيدي، على سؤال بشأن ما إذا كان الكاتشب قد يسبب الإصابة بحصوات الكلى.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الكاتشب لا يسبب حصوات الكلى، وذلك لأن نسب الأكسالات التي يحتوي عليها ضئيلة للغاية، مشيرًا إلى أن بعض المأكولات تحتوي على هذه المادة بكميات كبيرة. وفق “أخبار 24”.
وحذَر من الإفراط في تناول بعض الأكلات والمشروبات التي تؤدي إلى تكوّن الحصوات، وعلى رأسها ملح الطعام واللحوم الحمراء والشاهي والشوكولاتة والمكسرات والسبانخ، كما حذَّر من الإفراط في تناول فيتاميني C وD.
هل الكاتشب يسبب حصوات الكلى؟ ..
د. سعد الرشيدي .. استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية: يجيب: حذار من هذه المأكولات@saadAlrasheedi9#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LxfJnwutWH
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) January 30, 2022