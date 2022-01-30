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جديد المحليات > بالفيديو.. هل الكاتشب يسبب حصوات الكلى؟ استشاري يجيب ويحذر من هذه المأكولات
31/01/2022   12:20 ص

بالفيديو.. هل الكاتشب يسبب حصوات الكلى؟ استشاري يجيب ويحذر من هذه المأكولات

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ردّ استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، الدكتور سعد الرشيدي، على سؤال بشأن ما إذا كان الكاتشب قد يسبب الإصابة بحصوات الكلى.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الكاتشب لا يسبب حصوات الكلى، وذلك لأن نسب الأكسالات التي يحتوي عليها ضئيلة للغاية، مشيرًا إلى أن بعض المأكولات تحتوي على هذه المادة بكميات كبيرة. وفق “أخبار 24”.

وحذَر من الإفراط في تناول بعض الأكلات والمشروبات التي تؤدي إلى تكوّن الحصوات، وعلى رأسها ملح الطعام واللحوم الحمراء والشاهي والشوكولاتة والمكسرات والسبانخ، كما حذَّر من الإفراط في تناول فيتاميني C وD.

بالفيديو.. هل الكاتشب يسبب حصوات الكلى؟ استشاري يجيب ويحذر من هذه المأكولات

جديد المحليات
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