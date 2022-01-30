“الأرصاد”: درجات الحرارة ستصل إلى 2 “تحت الصفر” في الحدود الشمالية والجوف وحائل

أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن هناك فرصة لتكون الصقيع يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أنه من المتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة في المناطق السابقة ما بين درجتين تحت الصفر إلى الصفر المئوي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيمتد تأثير هذا الانخفاض في درجات الحرارة ليوم الأربعاء، ليشمل منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، ومنطقة الرياض، مبينًا أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ما بين 3 إلى 6 درجات، هي الصغرى المئوية على مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم.
فيديو | الأرصاد:
ستصل درجات الحرارة إلى 2 “تحت الصفر” في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/32BjD5mdce
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 30, 2022