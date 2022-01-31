أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأكد المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها.
وتوقع أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية، وكذلك على منطقة تبوك، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان. وفق “أخبار 24”.